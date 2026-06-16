Sanità, al via a Bari il piano contro il fumo negli ospedali: si parte dagli operatori del “Di Venere”

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Prevenzione, presa in carico multidisciplinare, continuità assistenziale e promozione di stili di vita sani sono stati i temi al centro dell’evento formativo e informativo promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Bari e dedicato alle dipendenze da sostanze legali, con particolare riferimento al tabacco e all’alcol.

L’iniziativa, ospitata nell’Auditorium Arcobaleno dell’ex CTO di Bari, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra professionisti sanitari, operatori dei servizi, esperti del settore e cittadini sui modelli più efficaci di prevenzione e cura delle dipendenze, considerate ancora oggi tra le principali sfide di salute pubblica.

L’evento è stato promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL diretto dal dottor Guido Di Sciascio con la responsabilità scientifica della dottoressa Giada Fabio, psichiatra, direttore U.O.S. Bitonto-Ruvo del Dipartimento Dipendenze Nord Barese e responsabile del progetto F.I.A.T.O., insieme alla dottoressa Angela Lacalamita, referente ASL Bari nel Tavolo Regionale Prevenzione Dipendenze.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di rafforzare percorsi assistenziali sempre più integrati, capaci di mettere in rete ospedale, territorio e servizi specialistici, accompagnando la persona dalla motivazione al cambiamento fino alla presa in carico terapeutica. Ampio spazio è stato dedicato al counselling motivazionale, al supporto delle persone più fragili e al ruolo strategico della prevenzione nel contrasto ai comportamenti a rischio.

Tra i momenti più significativi della giornata la presentazione del progetto pilota “F.I.A.T.O. – Bari” (Formazione e Interventi Aziendali contro il Tabagismo negli Operatori Sanitari), promosso nell’ambito delle attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche in collaborazione con il SPPA- Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire la cessazione del fumo tra gli operatori sanitari, a partire dal personale dell’Ospedale Di Venere, attraverso un percorso strutturato di sensibilizzazione, counselling motivazionale e supporto alla disassuefazione dal tabagismo. L’iniziativa prevede attività informative e formative, la rilevazione della diffusione del fumo tra gli operatori, percorsi dedicati di trattamento e la costruzione di una rete aziendale per la promozione di ambienti di vita e di lavoro più salutari.

«Le dipendenze da tabacco e alcol rappresentano ancora oggi un rilevante problema di salute pubblica – ha dichiarato Guido Di Sciascio, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Bari – Per questo è fondamentale investire non solo nella cura, ma anche nella prevenzione e nella promozione della salute. Il progetto F.I.A.T.O. va proprio in questa direzione: prendersi cura degli operatori sanitari significa rafforzare la capacità dell’intero sistema sanitario di essere credibile promotore di corretti stili di vita e di benessere».

«Con F.I.A.T.O. vogliamo offrire agli operatori sanitari strumenti concreti per intraprendere un percorso di cessazione del fumo – ha spiegato Giada Fabio, responsabile scientifica dell’evento e del progetto – L’obiettivo è costruire un modello basato su informazione, motivazione, counselling e presa in carico specialistica, capace di generare benefici sia per la salute delle persone sia per la qualità degli ambienti di lavoro».

La giornata ha confermato l’importanza di un approccio integrato alle dipendenze, fondato sulla collaborazione tra servizi, sulla centralità della persona e sulla costruzione di reti capaci di trasformare la prevenzione in un’opportunità concreta di salute e di cambiamento. Un percorso che la ASL Bari continua a portare avanti attraverso iniziative, progetti e servizi dedicati alla promozione della salute e dei corretti stili di vita.