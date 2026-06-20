In Italia cresce l’uso delle sigarette elettroniche tra i giovani: “Stanno superando quelle tradizionali”

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Le sigarette elettroniche stanno progressivamente sostituendo quelle tradizionali tra i più giovani. È quanto emerso a Perugia nel corso dell’iniziativa “Non solo tabacco. Scegli la salute. Vivi libero”, promossa dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia attraverso il Centro Studi e Promozione della Salute, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. All’evento, ospitato al Barton Park, hanno partecipato oltre 700 ragazze e ragazzi. L’iniziativa aveva l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’uso delle sigarette elettroniche e dei dispositivi contenenti nicotina, contrastandone la crescente diffusione.

Secondo gli organizzatori, i nuovi dispositivi vengono spesso percepiti come alternative meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali, favorendone un utilizzo sempre più precoce, spesso prima della maggiore età. Il progetto punta ad aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute, sugli effetti ambientali e sulle dinamiche psicologiche e sociali legate alla dipendenza da nicotina. “Anche le sigarette elettroniche provocano danni alla salute e all’ambiente”, ha spiegato all’Ansa Anna Villarini, direttrice del Centro Studi e Promozione della Salute. Secondo la docente, il fumo elettronico “è solo l’anticamera di quello tradizionale” e comporta problematiche analoghe, compresa la dipendenza.

Nel corso della giornata sono stati presentati materiali informativi e una campagna di sensibilizzazione diffusa attraverso i social network. All’iniziativa hanno aderito anche alcuni testimonial del mondo dello sport, tra cui l’ex calciatore Andrea Ranocchia e il libero della Sir Perugia volley Massimo Colaci. Tra gli interventi anche quelli di Claudia Mazzeschi, delegata dell’Ateneo per il Benessere e la salute della comunità, e di Marco Dell’Omo, sotto-delegato per la Tutela e promozione della salute. L’obiettivo del progetto è promuovere una cultura della prevenzione e ridurre la normalizzazione del consumo di sigarette elettroniche e prodotti affini, fenomeno che, secondo gli esperti, sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti tra gli adolescenti.

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