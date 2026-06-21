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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Giugno 2026 - 18:22
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Continua la guerra contro gli incivili dei rifiuti. Omicidio a Molfetta, ucciso un 23enne. Devastato alloggio popolare a San Pio. Le dimissioni dell’assessora Starace. La morte di Protti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 14 giugno. Nuove multe da mille euro agli incivili dei rifiuti

Scacco ai furbetti dei rifiuti a Bari, scattano nuove multe da mille euro

Lunedì 15 giugno. Presentato il cartellone estivo degli eventi in Fiera

Cartellone estivo di eventi alla Fiera del Levante di Bari: 23 appuntamenti. Il programma

Martedì 16 giugno. Omicidio a Molfetta, morto 23enne

Agguato nella notte a Molfetta: 23enne ucciso a colpi di pistola

Mercoledì 17 giugno. Devastato alloggio popolare a San Pio, era stato sgomberato e riassegnato

Bari, devastato alloggio popolare a San Pio: era stato liberato dopo un’occupazione abusiva

Giovedì 18 giugno. Bufera nella giunta Decaro, si dimette Starace

Bufera nella giunta Decaro, si dimette assessore Starace

Venerdì 19 giugno. Lutto nel mondo dello sport, addio a Protti

Lutto nel mondo del calcio, addio a Igor Protti

Sabato 20 giugno. La scoperta al San Paolo. Abbandonati 40 materassi

Bari, quaranta materassi abbandonati in strada al San Paolo: la scoperta in via Candura

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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