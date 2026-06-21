I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Continua la guerra contro gli incivili dei rifiuti. Omicidio a Molfetta, ucciso un 23enne. Devastato alloggio popolare a San Pio. Le dimissioni dell’assessora Starace. La morte di Protti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 14 giugno. Nuove multe da mille euro agli incivili dei rifiuti
Scacco ai furbetti dei rifiuti a Bari, scattano nuove multe da mille euro
Lunedì 15 giugno. Presentato il cartellone estivo degli eventi in Fiera
Cartellone estivo di eventi alla Fiera del Levante di Bari: 23 appuntamenti. Il programma
Martedì 16 giugno. Omicidio a Molfetta, morto 23enne
Agguato nella notte a Molfetta: 23enne ucciso a colpi di pistola
Mercoledì 17 giugno. Devastato alloggio popolare a San Pio, era stato sgomberato e riassegnato
Bari, devastato alloggio popolare a San Pio: era stato liberato dopo un’occupazione abusiva
Giovedì 18 giugno. Bufera nella giunta Decaro, si dimette Starace
Venerdì 19 giugno. Lutto nel mondo dello sport, addio a Protti
Sabato 20 giugno. La scoperta al San Paolo. Abbandonati 40 materassi
Bari, quaranta materassi abbandonati in strada al San Paolo: la scoperta in via Candura