Bari, il lungomare di Santo Spirito diventa pedonale nei weekend: ecco quando scatta il divieto

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Il lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito diventa pedonale nei weekend. La giunta comunale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che istituisce in via provvisoria e sperimentale una nuova area pedonale sul tratto di lungomare compreso tra via Giuseppe Vacca e corso Umberto I.

La chiusura al traffico sarà attiva tutti i sabati e le domeniche dalle ore 19 alle 24, a partire dal prossimo fine settimana e fino a fine settembre, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio del Municipio V. Il lungomare era stato riaperto integralmente lo scorso sabato, al termine dei lavori di riqualificazione.

“Lo scorso fine settimane abbiamo condiviso la gioia di vedere completamente aperto il nuovo lungomare di Santo Spirito, restituito alla piena fruibilità in veste rinnovata, con un fronte mare più accessibile, bello e vitale. Come dichiarato dal principio, il nostro intento resta quello di incentivare sempre di più gli spostamenti a piedi e in bici, e ridurre la pressione delle auto private nei principali luoghi di aggregazione. Ecco perché, dando seguito a quanto sollecitato dallo stesso Municipio, oggi confermiamo la chiusura al traffico del nuovo waterfront, al momento in via sperimentale tutti i sabati e le domeniche, dal tramonto a mezzanotte. Siamo certi che la pedonalizzazione, seppure per ora concentrata in precise fasce orarie, contribuirà a rendere ancora più piacevoli e serene le serate sul lungomare, incentivando anche la promozione di eventi culturali e sociali destinati alla comunità, nello spazio chiuso alle auto. Ricordo a tutti che c’è ampia possibilità di lasciare l’auto in sosta, senza arrivare sul lungomare: abbiamo infatti realizzato un’area parcheggio da 400 posti che, nei prossimi mesi, sarà ulteriormente riqualificata e attrezzata con alberature e servizi”, ha spiegato l’assessore Scaramuzzi.

Le date previste dall’ordinanza coprono i weekend dal 27 giugno fino al 27 settembre. Il provvedimento stabilisce anche alcune modifiche alla viabilità: direzione obbligatoria a destra per i veicoli che percorrono corso Umberto I in corrispondenza dell’intersezione con il lungomare, per la corrente proveniente da via Napoli, e direzione obbligatoria a sinistra per chi percorre il lungomare Cristoforo Colombo all’intersezione con corso Umberto I, per la corrente proveniente dalla torre di Santo Spirito. Sono esclusi dai divieti i veicoli della forza pubblica, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso in servizio di emergenza.