A Bari cinque spettacoli sulle vittime di mafia: storie di chi ha scelto di non tacere

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Cinque spettacoli di teatro civile, cinque storie di persone che hanno scelto di non tacere e spesso hanno pagato quella scelta con la vita. Torna dal 2 al 28 luglio, nel cortile interno del Municipio 2 di Bari, in via Luigi Pinto, la rassegna “Una Nuova Storia”, giunta alla sua terza edizione e organizzata dalla cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca per il Centro Antonino Caponnetto.

Il filo conduttore è quello del coraggio civile e della memoria: ogni appuntamento è dedicato a una figura che ha combattuto le mafie e le ingiustizie sociali, con storie vere che mettono al centro l’onestà, il senso di appartenenza al territorio e la resistenza nonviolenta contro le logiche criminali. Prima di ogni spettacolo sono previsti gli incontri “Fuori Cornice”, momenti di approfondimento con studiosi, attivisti e testimoni: interverranno il criminologo Domenico Mortellaro, don Angelo Cassano, referente regionale di Libera, e Gabriella Falcicchio, docente dell’Università degli Studi di Bari e attivista del Movimento Nonviolento.

La rassegna si apre il 2 luglio con “Sono Franco. Storia di Franco Marcone, un uomo normale”, scritto, diretto e interpretato da Franco Ferrante, dedicato al dirigente dell’Ufficio del Registro di Foggia assassinato nel 1995. L’8 luglio sarà la volta di “Non è stata la mano di Dio”, con Corrado La Grasta, sulla figura di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso nel 1994 per aver denunciato la camorra. Il 14 luglio andrà in scena “Sangue Nostro” di Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani, che racconta l’incontro tra il magistrato Carlo Palermo e Margherita Asta, entrambi segnati dalla strage mafiosa di Pizzolungo del 1985. Il 23 luglio Giuseppe Semeraro porterà in scena “Digiunando davanti al mare”, dedicato a Danilo Dolci, il cosiddetto “Gandhi italiano” che nella Sicilia degli anni Cinquanta lottò contro mafia e miseria con pratiche di resistenza nonviolenta. La rassegna si chiuderà il 28 luglio con “Un altro giorno ancora. Sui passi di Renata Fonte”, scritto, diretto e interpretato da Angela De Gaetano, sulla figura dell’amministratrice salentina uccisa nel 1984 per il suo impegno nella difesa del territorio e della legalità.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti la presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez, l’assessore alla Giustizia e al Benessere Sociale Michelangelo Cavone, l’assessore alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia sociale Nicola Grasso e la direttrice artistica della rassegna Rosa Ferro.

“Per noi questa rassegna, insieme a tutte le attività del Centro, diventato ormai punto di riferimento del Municipio, è davvero fondamentale, perché l’antimafia sociale va operata ogni giorno, nei nostri luoghi e con i nostri progetti, che guardano soprattutto ai più giovani. Auspichiamo, infatti, che siano proprio i ragazzi e le ragazze i principali fruitori di questa importante iniziativa, perché attraverso il teatro vogliamo offrire loro strumenti per esercitare lo spirito critico e comprendere, senza se e senza ma, da che parte stare. Il Centro, d’altronde, come tutto il Municipio, vuole aprirsi sempre più alla città, nell’ambito del percorso di costruzione di un vero e proprio polo multifunzionale, soprattutto in termini socioculturali”, ha detto Alessandra Lopez.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a centrocaponnetto@libero.it oppure contattando i numeri 338.774.62.18 e 393.831.62.15. Informazioni su centrocaponnettobari.it. Da segnalare anche che venerdì 25 giugno, alle 11, il Centro Caponnetto inaugura la sua nuova sede in corso Benedetto Croce 96, al secondo piano della sede del Municipio 2.