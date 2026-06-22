I campetti di Bari vecchia intitolati a Michele Fazio tornano a nuova vita: al via i lavori

Annunci

Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione dei campi di calcetto intitolati a Michele Fazio, sul lungomare Imperatore Augusto. A rendere possibile l’intervento è un accordo di sponsorizzazione tra Deloitte e il Comune di Bari, del valore di oltre 100mila euro. Alla consegna del cantiere erano presenti il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e Claudio Lusa, Operate Leader di Deloitte Italia.

I lavori riguarderanno la rimozione del manto erboso usurato, la predisposizione del sottofondo con nuova pavimentazione e nuovo tappeto, l’installazione di nuove recinzioni e il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione. I tempi previsti sono di circa un mese.

“La riqualificazione dei campetti intitolati a Michele Fazio rappresenta molto più di un semplice intervento di manutenzione urbana: significa restituire alla città vecchia e ai suoi ragazzi uno spazio di aggregazione, inclusione e crescita, nel segno della legalità e dei valori positivi che lo sport è in grado di veicolare. C’è poi un valore simbolico che rende questo momento ancora più significativo: questi campetti portano il nome di Michele Fazio, figlio di Bari vecchia e giovane vittima innocente di mafia, e rappresentano un presidio di memoria, legalità e riscatto sociale. Restituirli alla fruibilità dei bambini e dei ragazzi della città vecchia significa onorare il ricordo di Michele e offrire ai più giovani un luogo sicuro in cui incontrarsi, praticare sport e costruire relazioni positive. Siamo convinti che la cura degli spazi pubblici sia anche cura delle persone e delle comunità: per questo oggi siamo felici dell’avvio dei lavori che restituiranno i campetti della muraglia completamente rinnovati e adeguati per la pratica sportiva amatoriale e dilettantistica”, ha spiegato il sindaco Leccese.

Soddisfatto anche l’assessore Scaramuzzi: “Entriamo finalmente nella fase operativa di un progetto che ci sta particolarmente a cuore, per il quale ringrazio Deloitte. Oggi gli operai si occuperanno di allestire l’area di cantiere e di montare l’intera recinzione. Da domani le lavorazioni si concentreranno sulla sostituzione delle reti di copertura dei due campi e, a seguire, sul rifacimento del tappeto e della pavimentazione. Gli ultimi interventi interesseranno l’impianto di pubblica illuminazione. Le lavorazioni, che seguiremo con grande attenzione, dureranno circa un mese. Questo intervento è la conferma che la collaborazione tra pubblico e privato, se fondata su presupposti condivisi, può generare benefici concreti e duraturi per il territorio”.

“L’inizio dei lavori ci avvicina all’obiettivo di riqualificare i campetti e iniziare a toccare con mano questo progetto pensato a beneficio della città di Bari e di tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva. Un’iniziativa a cui Deloitte tiene particolarmente perché ci permette di contribuire in maniera determinante allo sviluppo economico e sociale del territorio, rivitalizzando spazi che sembravano abbandonati e orientando lo sport verso un modello fruibile e sostenibile per tutti”, ha dichiarato Claudio Lusa.