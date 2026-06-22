Bari, revocata autorizzazione all”Arena Airiciclotteri: “Al lavoro per garantire un futuro a questo luogo”

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Il Comune ha revocato l’autorizzazione ad aprire all’Arena Airiciclotteri. “All’esito del sopralluogo la Commissione pubblico spettacolo – si legge nel provvedimento – ha ritenuto “non esserci le sufficienti condizioni generali di sicurezza tali da consentire il prosieguo dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo di cui all’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2981 del 26.02.2025, sulla scorta dell’asseverazione di professionista abilitato. Verificato pertanto che i requisiti di agibilità asseverati da professionista abilitato non corrispondono a quanto accertato in sede di sopralluogo ex art. 141 comma 1 lett. e) del Regolamento di Esecuzione del TULPS” si dispone per l’effetto, la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo nel locale”.

A spiegare quanto accaduto gli stessi gestori in un post.

“Avremmo tanto voluto dirvi che siamo pronti per la nuova stagione. Lo schermo è issato, il proiettore pronto, abbiamo film da proporvi, registi e artisti da tutta Italia pronti a incontrarvi. A seguito di accertamenti effettuati dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo il 15 giugno, il Cinema Arena Airiciclotteri si è trovato improvvisamente impossibilitato ad aprire al pubblico e ad avviare la stagione estiva come previsto”.

“Nell’ambito delle verifiche sono emerse alcune difformità che richiedono interventi di adeguamento. Negli ultimi anni abbiamo realizzato numerosi miglioramenti, sostenendoli esclusivamente con le nostre forze e con l’obiettivo costante di aumentare il benessere e la sicurezza dei nostri ospiti, senza alterare l’identità e la magia di questo luogo. Da quel giorno siamo impegnati, giorno e notte, insieme a tecnici e professionisti, in una serie di verifiche e approfondimenti necessari per comprendere gli interventi richiesti, le modalità per realizzarli e il percorso da intraprendere, che si prospetta particolarmente oneroso”.

“Oggi ci troviamo davanti a una sfida importante che riguarda la continuità stessa dell’Arena e stiamo lavorando senza sosta per garantire, nel modo più corretto e sostenibile possibile, un futuro a questo luogo che tutti insieme abbiamo fatto crescere”.

“Da oltre 25 anni il Cinema Arena Airiciclotteri ospita cinema, incontri, spettacoli, artisti, autori, presentazioni di libri, poesie e migliaia di persone che, anno dopo anno, lo hanno reso molto più di un semplice cinema all’aperto”.