Castellana Grotte, far west in pieno centro: ferito un 49enne albanese

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Un uomo di 49 anni di nazionalità albanese si è presentato domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale di Putignano con una ferita alla spalla. L’episodio è avvenuto a Castellana Grotte e ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri, ancora in corso.

La lesione, piccola e localizzata nella parte alta della spalla, non ha messo in pericolo la vita dell’uomo, le cui condizioni non destano preoccupazione. Quello che resta da chiarire è come sia stata provocata.

La ferita sarebbe compatibile con un colpo esploso da un’arma da fuoco, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che la lesione possa essere stata causata da pallini. Nessuna di queste piste è però confermata, e ogni valutazione resta subordinata agli accertamenti in corso.

A complicare la ricostruzione dei fatti è il racconto dello stesso ferito, che avrebbe dichiarato di non sapere cosa sia accaduto e come abbia riportato la lesione. Nessun’altra persona, inoltre, avrebbe riferito ai carabinieri di aver udito colpi d’arma da fuoco o assistito a episodi riconducibili a una sparatoria nella zona.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire tempi, luoghi e circostanze dell’accaduto, con l’obiettivo di chiarire l’origine del ferimento e accertare eventuali responsabilità.