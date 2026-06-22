Concerto di Vasco a Bari, blitz della Polizia Locale: sequestri e una maxi-multa da 5000 euro

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In occasione dei due concerti di Vasco Rossi allo stadio San Nicola, la Polizia Locale di Bari ha messo in campo un servizio di presidio e controllo per garantire la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone presenti.

Tra le priorità degli agenti c’era il rispetto del divieto di vendita di bevande in vetro, con particolare attenzione ai 19 food truck presenti nella zona stadio. Sul fronte dell’abusivismo commerciale, i risultati non sono mancati: sono stati sequestrati oltre 800 tra bottiglie di birra, bottigliette d’acqua e lattine varie, oltre a 164 sciarpe. Nel corso dei controlli è stata intercettata anche una decina di venditori arrivati dalla Campania, cui è stata sequestrata la merce che trasportavano a bordo di un furgone noleggiato per l’occasione.

“I nostri agenti garantiscono la massima attenzione e professionalità durante gli eventi, al fine di tutelare la sicurezza delle persone. La gestione di concerti di tale portata necessita anche, però, del contributo dei cittadini: il mio invito è sempre quello di evitare di acquistare merce da improvvisati venditori abusivi, che danneggiano gli imprenditori onesti e non si preoccupano delle conseguenze della vendita di bottiglie di vetro sulla sicurezza e sull’ambiente”, ha dichiarato l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone.

L’attività della Polizia Locale non si è limitata ai giorni del concerto. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti in un circolo privato dove venivano venduti e somministrati alcolici senza averne titolo. L’operazione si è conclusa con una sanzione amministrativa di 5.000 euro al titolare, oltre al sequestro di 516 bottiglie di birra, 4 frigoriferi e un calciobalilla.