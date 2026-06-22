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Ostuni celebra san Giovanni: tra riti, circo e l’energia di Roy Paci

Il programma completo dell'evento promosso da Comune e Puglia Culture

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Giugno 2026 - 16:45
ostuni
  • 3 min
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La Notte di San Giovanni torna a Ostuni con la sua 31ª edizione in forma di Festa del Paese, un evento diffuso che intreccia tradizione popolare, arti performative, installazioni e musica dal vivo. L’edizione 2026 coinvolge il centro storico con un programma che prenderà il via dalle ore 18:00 tra performance artistiche, attività partecipative, laboratori e interventi culturali volte a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture. La serata si concluderà alle ore 22:00 in Piazza della Libertà con il concerto di Roy Paci, momento finale di grande aggregazione e sintesi dell’intero percorso della manifestazione.

PROGRAMMA

STRADA DEGLI ARTIGIANI

Dalle ore 18.00

Via Gaspare Petrarolo farà da asse dedicato ad artisti e artigiani locali con esposizioni, performance dal vivo e installazioni che valorizzano la creatività del territorio.

GIARDINO DEL MUSEO DIOCESANO – “SAN GIOVANNI DEI PICCOLI”

Ore 19.00 – 21.30

Spazio dedicato a bambini e famiglie, pensato come prima tappa del percorso della festa. Il giardino ospiterà laboratori creativi e attività esperienziali legate ai simboli della Notte di San Giovanni: realizzazione di lanterne, attività con le erbe tradizionali, giochi con materiali naturali e percorsi sensoriali. Il programma è arricchito da narrazioni e racconti della tradizione popolare, con interventi teatrali e momenti di storytelling dedicati alle leggende del solstizio e ai riti della rinascita e della protezione.

Attività a cura di: La luna nel pozzo e Orthia

CENTRO STORICO – FESTA DEL PAESE

Ore 20.00 – 22:00

Il centro storico di Ostuni si trasforma in un percorso urbano diffuso animato da performance di arti circensi, musica, installazioni artistiche e interventi performativi. Piazza Cattedrale e Largo Stella vedranno l’alternarsi di numerose performance di arti circensi a cura di Pachamama.

Il Museo Civico sarà protagonista di un momento narrativo dedicato ad Ostuni 1, rilevante testimonianza archeologica della città. L’attrice Delia De Marco si esibirà più volte durante la serata nella narrazione della storia della donna di Ostuni. Per l’occasione il museo sarà aperto fino alle ore 22.00 con ingresso ridotto a €3.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ – CONCERTO FINALE

Ore 22.00

La serata si concluderà con il concerto di Roy Paci e gli Aretuska, che trasformerà Piazza della Libertà in un grande spazio di partecipazione collettiva. Il live rappresenta il momento conclusivo della manifestazione e la sintesi del percorso della Festa del Paese, in cui musica, comunità e spazio urbano si incontrano in un’unica esperienza condivisa.

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