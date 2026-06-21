Bari capitale della techno: Paul Kalkbrenner e Nina Kraviz sul palco del Sono Metropolitan Festival

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C’è un momento in cui la musica smette di essere soltanto ascolto e diventa materia fisica, attraversamento, presenza. È da questa idea che prende forma SONO Metropolitan Festival, progetto multidisciplinare che a settembre 2026 trasformerà Bari e la sua area metropolitana in una geografia culturale in movimento, intrecciando musica elettronica, arti visive, performance, experience e nuove forme di socialità contemporanea.

SONO Metropolitan Festival si terrà sabato 5 settembre all’Arena del Levante di Bari, negli spazi della Nuova Fiera del Levante, dove prenderà vita il main stage dell’edizione 2026. Dopo i set di apertura di Moderat Kingdom e Mateea, saliranno sul palco tre grandi protagonisti della scena elettronica internazionale: Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz e Rivo. Una serata pensata come grande esperienza collettiva, ospitata in un’area di 10.000 metri quadrati con una capienza fino a 14.000 persone, attrezzata per accogliere il pubblico in un contesto immersivo e funzionale tra spazio musicale, area food e life village. Paul Kalkbrenner è uno dei nomi che hanno ridefinito l’immaginario della techno europea. Nato artisticamente nella Berlino post-riunificazione, ha costruito una grammatica sonora riconoscibile, fondata sull’equilibrio tra pulsazione, melodia e tensione emotiva. Più che un dj, Kalkbrenner è un live act: scompone e ricompone i propri brani sul palco, trasformando il set in una narrazione elettronica in tempo reale. Il successo planetario di Sky and Sand, legato anche al film Berlin Calling, lo ha consacrato presso un pubblico trasversale, senza allontanarlo da una ricerca musicale profondamente radicata nella cultura club. I suoi concerti sono architetture emotive, in cui la potenza del dancefloor convive con una scrittura sonora capace di imprimersi nella memoria collettiva.

Nina Kraviz è una delle figure più influenti e riconoscibili della techno mondiale. Originaria di Irkutsk, in Siberia, ha attraversato la scena elettronica internazionale imponendo una visione personale, libera da formule e gerarchie prevedibili. Dj, producer, collezionista di vinili e fondatrice dell’etichetta трип, Kraviz ha costruito un universo sonoro che mette in dialogo techno, acid, minimal, trance, sperimentazione e pulsazioni ipnotiche. I suoi set non seguono una linea retta: procedono per deviazioni, accelerazioni, fratture e improvvise aperture emotive, chiedendo al pubblico di abbandonare ogni aspettativa e lasciarsi guidare dal ritmo. È questa capacità di trasformare il dancefloor in uno spazio mentale, oltre che fisico, a renderla una presenza magnetica e imprevedibile.

Rivo, nome d’arte del giovane produttore francese originario di Brive-la-Gaillarde, rappresenta una delle traiettorie più interessanti della nuova scena elettronica internazionale. La sua ricerca si muove tra melodic techno, afro-house e sensibilità progressive, con un linguaggio capace di unire immediatezza, eleganza melodica e tensione da club. In pochi anni ha conquistato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori grazie a un suono contemporaneo, luminoso e percussivo, costruito su groove profondi e aperture armoniche ad alta intensità emotiva. La sua presenza al main stage di SONO Metropolitan Festival introduce una generazione di artisti che guarda alla pista non solo come luogo di energia, ma come spazio narrativo, relazionale e globale.

SONO Metropolitan Festival non è solo un evento musicale, ma una piattaforma culturale. Musicaeparole, PM Eventi e Faraway Agency, ideatori e organizzatori della manifestazione, hanno immaginato un programma in cui si alterneranno live set, installazioni, mostre, workshop e momenti di confronto, con un’attenzione concreta ai temi della sicurezza, del divertimento consapevole e della responsabilità sociale. Bari e la sua area metropolitana diventano così un unico organismo in movimento: una città estesa che si attiva, si connette e si racconta attraverso la musica e le arti.

SONO vede inoltre il patrocinio della Città di Bari, della Città Metropolitana di Bari e della Fiera del Levante.