Sicurezza sulle spiagge di Bari: la protezione civile a Pane e Pomodoro

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Si è svolta questa mattina, sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione promossa dal Settore Protezione Civile e Sicurezza Urbana e dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Bari nell’ambito della campagna nazionale “Io Non Rischio”, dedicata alla diffusione delle buone pratiche di prevenzione e autoprotezione.

Nel corso della mattinata operatori della Protezione Civile comunale, volontari e associazioni coinvolte hanno incontrato cittadini e bagnanti distribuendo materiale informativo sulle corrette norme di comportamento da adottare in caso di emergenze e situazioni di rischio. Tra gli strumenti illustrati anche la nuova APP24 della Protezione Civile, scaricabile tramite QR Code, che consente di ricevere allerte, informazioni operative e comunicazioni di pubblica utilità in tempo reale.

All’iniziativa hanno preso parte i volontari dell’associazione Serbari e l’associazione Salvamento in Mare con Cani – Scuola Italiana Cani Salvataggio Centro Meridionale ODV, protagonisti di alcune attività dimostrative dedicate alla sicurezza balneare e al soccorso in mare.

“Ho voluto essere presente a Pane e Pomodoro per seguire da vicino le attività della campagna nazionale ‘Io Non Rischio’, promossa sul nostro litorale dalla Protezione Civile del Comune di Bari – dichiara l’assessora alla Polizia locale e alla Protezione civile Carla Palone -. La sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che affollano le nostre spiagge rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione comunale. Fare prevenzione significa non farsi trovare impreparati di fronte alle emergenze e diffondere tra la popolazione la cultura del rischio e delle buone pratiche di autoprotezione. Per questo il lavoro di informazione svolto dai nostri operatori e dai volontari, anche direttamente sulla spiaggia, è fondamentale.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente un presidio d’eccellenza che arricchirà ulteriormente la sicurezza delle nostre coste: le unità cinofile da salvamento. Questi straordinari animali, insieme ai loro conduttori, rappresentano un supporto prezioso per il monitoraggio dello specchio d’acqua e per le attività di soccorso in mare. Vedere all’opera la sinergia tra la macchina della Protezione Civile, il volontariato organizzato e le unità cinofile ci restituisce l’immagine di una città che si prende cura della propria comunità con competenza, passione e spirito di servizio.

Il mio ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile, alle associazioni e ai volontari che ogni giorno operano con dedizione e professionalità per la sicurezza del territorio. La sicurezza è un bene comune e richiede l’impegno e la collaborazione di tutti”.