Cantieri a Bari: partono gli incontri pubblici nei municipi

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Prende il via domani, martedì 23 giugno, nella sede del Municipio 1, e proseguirà nelle sedi di tutti i Municipi, il ciclo di incontri pubblici “Bari in Progress nei Municipi”, promosso dal Comune di Bari per illustrare ai cittadini gli strumenti informativi messi a disposizione dall’amministrazione comunale per seguire l’avanzamento dei cantieri sul territorio.

Cinque appuntamenti territoriali pensati per far conoscere le funzionalità del portale www.bariinprogress.it che consente di accedere alle informazioni sulle opere pubbliche in corso in città: tempi, aggiornamenti e benefici attesi.

Nel corso degli incontri saranno illustrate le principali funzionalità del portale Bari in Progress, a partire dalla mappa interattiva dei cantieri, dalle schede informative sulle singole opere, dalle notizie e dagli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori. Uno spazio specifico sarà dedicato al servizio di informazione telefonica sui cantieri, pensato per offrire ai cittadini orientamento e approfondimenti sulle opere pubbliche in corso.

Gli appuntamenti sono rivolti ai residenti dei quartieri interessati dai cantieri, alle associazioni territoriali, ai comitati di quartiere, agli operatori economici e a tutti i cittadini interessati ai processi di trasformazione urbana della città.

Questo il calendario:

23 giugno – Municipio 1, via Aquilino 1, sala Ianni della Polizia Locale

30 giugno – Municipio 2, largo Don Franco Ricci, sede ripartizione Patrimonio

2 luglio – Municipio 4, via Vittorio Veneto 92

7 luglio – Municipio 3, via Vincenzo Ricchioni 1

8 luglio – Municipio 5, piazza Bellini Gianmarko 1

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

La partecipazione è libera.