Agente Polizia locale morto a Milano, il cordoglio di Leccese: “Colpisce profondamente tutta l’Anci”

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Il sindaco di Bari e delegato dell’Anci alla Polizia locale, Vito Leccese, ha espresso il cordoglio dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani per la morte di Francesco Imprezzabile, l’agente della Polizia locale di Milano deceduto durante l’inseguimento di un’auto che aveva forzato un posto di blocco. “La notizia della morte di Francesco Imprezzabile colpisce profondamente tutta l’Anci e il mondo delle autonomie. A lui, che aveva scelto questa professione con passione e senso di responsabilità, va il nostro pensiero commosso. Alla famiglia, ai colleghi del Corpo di Polizia locale di Milano e all’intera comunità che lo piange, esprimiamo la nostra vicinanza più sincera”, ha dichiarato Leccese.

Il primo cittadino di Bari ha inoltre ribadito l’impegno dell’Anci sul tema della sicurezza urbana e del rafforzamento del ruolo delle Polizie locali. “L’Anci rinnova il proprio impegno sul fronte della sicurezza urbana e per il rafforzamento del ruolo delle Polizie locali, figure indispensabili nel presidio del territorio e nella tutela dell’ordine pubblico a livello comunale. La vicenda di Francesco Imprezzabile richiama con urgenza la necessità di garantire ai corpi di Polizia locale dotazioni adeguate, coperture assicurative, formazione continua e un riconoscimento giuridico all’altezza della funzione che svolgono ogni giorno”, ha concluso Leccese.

Foto repertorio