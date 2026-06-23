Nasce “Puglia Wall”: vetrina digitale in aeroporto a Bari per promuovere il territorio

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Un grande spazio digitale sul quale si potranno ammirare paesaggi, tradizioni e storie della nostra regione. Nasce nell’aeroporto di Bari e sarà successivamente esteso agli altri scali pugliesi, ‘Puglia Wall’, l’iniziativa ideata per promuovere i Comuni del territorio. L’obiettivo è offrire alle amministrazioni comunali uno strumento innovativo per raccontare la propria identità ad un pubblico internazionale, come quello formato dalle migliaia di passeggeri che ogni giorno transitano negli aeroporti.

Installato all’esterno dell’aeroporto di Bari, il Puglia Wall rappresenta una delle più grandi superfici digitali presenti in Italia, una vera e propria finestra aperta sulla Puglia pensata per trasformare l’attesa di un volo o l’arrivo in aeroporto in un’esperienza di scoperta del territorio attraverso racconti in cui mostrare il fascino dei propri centri storici, la ricchezza del patrimonio culturale, i paesaggi, le tradizioni e le peculiarità che rendono unico ogni angolo della regione. Di qui l’invito a tutti i sindaci pugliesi, contenuto in una lettera inviata qualche giorno fa da Aeroporti di Puglia, ad inviare i video e raccontare il proprio territorio.

“La Puglia è molto più di una destinazione turistica – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. È un patrimonio diffuso di storia, cultura, paesaggi e popoli che contribuiscono a renderla una delle regioni più apprezzate e riconoscibili in Italia. Con il Puglia Wall vogliamo offrire a tutti i Comuni l’opportunità di essere protagonisti di un grande racconto collettivo capace di promuovere la nostra terra e di stimolare nei viaggiatori curiosità e desiderio di scoperta verso territori ancora poco conosciuti. Con questa iniziativa, AdP rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita e la valorizzazione del territorio. L’invito rivolto ai sindaci, quindi, è quello di non farsi sfuggire questa grande opportunità e rispondere in massa a questa chiamata, perché insieme si possono raggiungere risultati migliori”.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese – rappresenta un esempio concreto di come le infrastrutture possano diventare strumenti di valorizzazione e promozione di un territorio. Grazie al progetto gli aeroporti diventano una straordinaria vetrina dell’identità locali, delle tradizioni e del patrimonio culturale. Come Regione sosteniamo tutte le azioni che contribuiscono a rafforzare l’attività dei nostri territori e a promuovere una crescita capace di coinvolgere non solo le mete più conosciute, ma anche i borghi e le comunità che costituiscono autentiche eccellenze”.