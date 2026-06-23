Bari, aggredito operatore del 118 nel centro storico

Annunci

Un’altra aggressione ai danni del personale del 118. La denuncia è della Ugl Salute Puglia che esprime profonda indignazione e forte preoccupazione per l’ennesima aggressione subita da un operatore del 118 durante un intervento di emergenza avvenuto nella notte tra sabato e domenica in Piazza Ferrarese, nel cuore della movida barese.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, l’equipaggio del 118 era intervenuto per soccorrere una persona colta da malore quando la situazione è degenerata, trasformando un ordinario intervento sanitario in un episodio di inaudita violenza. Nel corso delle operazioni di soccorso, alcuni giovani avrebbero lanciato bottiglie contro il personale sanitario e contro l’ambulanza, mentre uno dei soccorritori sarebbe stato colpito al volto, riportando un trauma facciale e la rottura degli occhiali.

«A nome della UGL Salute Puglia esprimo la più totale solidarietà e vicinanza al collega aggredito e a tutto l’equipaggio coinvolto – dichiara Giuseppe Mesto, Segretario Regionale UGL Salute Puglia –. È inaccettabile che operatori impegnati a salvare vite umane debbano lavorare in condizioni di costante pericolo, rischiando di essere insultati, minacciati o addirittura aggrediti fisicamente durante lo svolgimento del proprio servizio.»

«Questa aggressione – prosegue Mesto – rappresenta l’ennesimo episodio di una spirale di violenza che sta colpendo il personale sanitario e dell’emergenza urgenza. Non possiamo continuare a considerare questi fatti come episodi isolati. Siamo di fronte a un fenomeno che richiede risposte immediate e concrete da parte delle istituzioni.»

La UGL Salute Puglia chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto, individuando e perseguendo i responsabili delle aggressioni, e sollecita l’adozione di ulteriori misure di tutela per gli operatori del 118 che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale per la collettività.

«Particolare attenzione merita inoltre la questione della sicurezza degli equipaggi durante gli interventi nelle aree della movida e nei contesti caratterizzati da elevati livelli di rischio. È necessario rafforzare il coordinamento tra servizi di emergenza e forze dell’ordine affinché nessun equipaggio venga lasciato solo ad affrontare situazioni potenzialmente pericolose.»

La UGL Salute Puglia chiede al Prefetto di Bari la convocazione di un tavolo urgente sulla sicurezza degli operatori sanitari dell’emergenza territoriale, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le Aziende Sanitarie, il Servizio 118 e le Forze dell’Ordine, al fine di individuare soluzioni concrete per prevenire il ripetersi di episodi che mettono a rischio l’incolumità di lavoratori impegnati a tutelare la salute dei cittadini.

«I professionisti sanitari devono poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Non è più tollerabile che chi presta soccorso venga trasformato in un bersaglio. La tutela degli operatori del 118 deve diventare una priorità assoluta per tutto il territorio.»