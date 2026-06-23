Brindisi, travolto in monopattino nella notte: muore un uomo di 54 anni

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Un drammatico incidente stradale ha insanguinato la notte di Brindisi, costando la vita a un uomo di 54 anni. Il sinistro si è verificato intorno a mezzanotte in via Maestri del Lavoro, un tratto stradale situato nei pressi dello stabilimento Leonardo Elicotteri e a breve distanza dalla litoranea nord.

La vittima stava percorrendo la carreggiata a bordo di un monopattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata violentemente travolta da una Lancia Y. Alla guida della vettura si trovava una giovane di 26 anni che, subito dopo il terribile impatto, ha arrestato la marcia per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme.La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’arrivo sul posto del personale sanitario del 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione e la tempestività dell’intervento, le ferite riportate dal 54enne si sono rivelate troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.