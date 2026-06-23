Bari, cartellone estivo concerti Fiera del Levante: le variazioni dei bus

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In vista dell’avvio del cartellone estivo di concerti organizzati nella Fiera del Levante, a partire da oggi, martedì 23 giugno, e nei giorni 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 30, 31 luglio, 2 agosto e 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 settembre, dalle ore 17 alle 24, e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee Amtab 2, 2/, 6, 22, 27, 42 e le navette “A” e “AB” effettueranno alcune variazioni di percorso, come di seguito indicato:

LINEA 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Napoli proseguiranno sulla stessa strada per svoltare a destra per via Bellini, a destra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

LINEA 2/

in direzione via Mimmo Conenna: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, via V. Accettura, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona, ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

LINEA 6

in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Napoli proseguiranno sulla stessa strada e svolteranno a destra per via Bellini, a destra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

LINEA 22

in direzione via Torre di Mizzo: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, via V. Accettura, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Van Westerhout (dopo il normale transito da San Girolamo e Fesca), svolteranno a destra per via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

LINEA 27

in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, poi in via V. Accettura, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano svolteranno a destra per via Verdi, poi in via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

LINEA 42

in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, poi in via V. Accettura, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giordano svolteranno a destra per via Verdi, poi in via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny

NAVETTA “A” E “AB”

in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno per lungomare Starita, poi in via Adriatico, via Pinto, via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, poi in via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratona, a sinistra per via Napoli, a sinistra per via ammiraglio Carcciolo, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800 450444.