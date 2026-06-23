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A Bari un percorso per una rigenerazione urbana inclusiva: al via laboratori nei quartieri

Domani il primo incontro a Palazzo di Città

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 15:36
23-06-26 Bari rigenera con cura_presentato oggi il percorso partecipato per una rigenerazione urbana inclusiva_foto
  • 2 min
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Prenderà il via domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 17 nella sala consiliare di Palazzo di Città, il percorso partecipato “Bari rigenera con cura”, promosso dal Comune di Bari in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. L’iniziativa porterà alla redazione delle Linee guida per una rigenerazione urbana inclusiva dal punto di vista di genere, documento destinato a orientare il nuovo Piano urbanistico generale della città.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città dalla vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, dalla dirigente dell’Ufficio di Piano e Urban Center Anna Vella e da Daniela Poli, responsabile del coordinamento scientifico della ricerca per l’Università di Firenze. Presenti anche la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e la presidente della commissione Urbanistica Maria Stefania Durante.

L’iniziativa punta a integrare stabilmente la prospettiva di genere nelle politiche urbane, attraverso un percorso partecipativo che coinvolgerà cittadini e cittadine nella definizione dei bisogni e delle criticità dei diversi quartieri. Il primo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del progetto e del libro “Prospettive femministe sulla città” di Chiara Belingardi e Daniela Poli. Da luglio prenderanno invece il via i laboratori di mappatura nei cinque Municipi, durante i quali saranno raccolti contributi, osservazioni e proposte attraverso incontri pubblici, passeggiate urbane, focus group, interviste e questionari.

Il percorso prevede anche la realizzazione delle cosiddette “mappe di genere”, strumenti che analizzeranno il rapporto tra spazio urbano e vita quotidiana considerando aspetti come sicurezza, accessibilità, mobilità, servizi e qualità degli spazi pubblici. Le informazioni raccolte confluiranno nelle Linee guida, un documento di indirizzo metodologico e operativo che accompagnerà le future politiche di rigenerazione urbana e la redazione del nuovo Piano urbanistico generale. Dopo l’incontro inaugurale, i laboratori proseguiranno il 1° luglio nel Municipio I (Japigia), il 7 luglio nel Municipio IV (Carbonara), il 14 luglio nel Municipio III (San Paolo), il 21 luglio nel Municipio V (Palese) e il 23 luglio nel Municipio II (Carrassi). Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17.

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