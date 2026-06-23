Caos e risse in centro nella notte barese: “Il sindaco pensa solo al Bari calcio”

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La tensione sul fronte della sicurezza urbana nel cuore di Bari si sposta nuovamente sul piano dello scontro politico. A sollevare il caso, con un intervento pubblico, è il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, che descrive uno scenario di profondo degrado e microcriminalità che colpirebbe alcune delle aree più centrali e frequentate del capoluogo pugliese, in particolare durante le ore serali e notturne.

Sotto la lente d’ingrandimento dell’esponente politico finiscono soprattutto piazza Umberto e piazza Cesare Battisti, definite ormai come zone ad altissimo rischio: “Ancora violenze, ancora spaccio, ancora disordini, ancora bivacchi”, attacca Carrieri. “Malgrado il forte impegno del Questore, alcune piazze centralissime e alcune zone di Bari, soprattutto di sera e la notte, sono fuori controllo. Regna l’anarchia assoluta da tutti i punti di vista. E temo sarà sempre peggio. Allo spaccio di droga e ai bivacchi, ora si aggiungono quotidiane violente risse tra i nordafricani, che da anni si sono impossessati di Piazza Umberto”.

La denuncia si estende poi alle strade della movida barese, dove secondo il consigliere imperverserebbero parcheggiatori abusivi, pusher e un diffuso disordine viabilistico caratterizzato da auto in doppia fila e monopattini senza regole. Il nucleo della contestazione di Carrieri si sposta rapidamente sulla gestione politica dell’ordine pubblico, chiamando in causa direttamente il primo cittadino, accusato di non percepire la gravità della situazione: “Ciò che sorprende particolarmente è l’assoluta assenza, in presenza di questo caos serale cittadino, del Sindaco di Bari. A parte alcune ordinanze temporanee di divieto vendita alcolici e bivacco, null’altro e silenzio assoluto”.

Secondo il consigliere non si registrerebbero iniziative incisive o presidi strutturali della polizia locale, nonostante i quadranti segnalati siano classificati come “zone rosse” dal regolamento di polizia urbana. “Sembra che per il sindaco non ci siano problemi di sicurezza urbana e di ordine pubblico di notte a Bari”, incalza Carrieri, “e che l’unico problema sia il Bari calcio, dato che da settimane si occupa solo di pallone”. L’esponente dell’opposizione ha concluso il suo affondo promettendo di mantenere un faro acceso sulle criticità notturne, sollecitando periodicamente interventi e ordinanze di sicurezza stringenti.