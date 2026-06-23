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Bari, a Madonnella arriva il centro mobile di raccolta Amiu: ecco orari e tappe del servizio

La novità di Amiu parte domani per migliorare il decoro urbano nel quartiere

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 10:29
centro raccolta mobile
  • 8 sec
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Da domani arriva un nuovo servizio dedicato ai residenti del quartiere Madonnella con un Centro Mobile di Raccolta di AMIU Puglia. Si tratta di uno strumento pensato per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti e per offrire ai cittadini un servizio sempre più vicino alle loro esigenze.

Il Centro, spiega Amiu, sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19. Lunedì, mercoledì e venerdì sosterà in via Imbriani (nei pressi della scuola Imbriani) e martedì, giovedì e sabato in via Ballastrero (nei pressi della stazione ferroviaria di Parco Sud).

“Questo servizio  – spiega Amiu – rappresenta un importante supporto per garantire una gestione efficiente dei rifiuti, migliorare il decoro urbano e contribuire alla pulizia e alla vivibilità del quartiere. Un’opportunità concreta per conferire correttamente diverse tipologie di materiali, con maggiore comodità e flessibilità”.

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