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Giallo a Barletta, ritrovato cadavere sul lungomare. In corso le indagini

Si tratterebbe di un 35enne

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 18:29
foto freepik
  • 14 sec
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Il cadavere di un uomo, dall’apparente età di circa 35 anni, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi a Barletta, nella zona di strada vicinale Misericordia, nei pressi del lungomare di viale Regina Elena. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per chiarire l’identità della vittima e le cause del decesso. L’allarme è scattato nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Da un primo esame esterno del corpo sarebbero emersi segni alla testa, descritti come compatibili con morsi o altre lesioni. Si tratta di un elemento sul quale gli investigatori stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari per stabilirne l’origine e l’eventuale collegamento con il decesso. Sono in corso le attività di identificazione della vittima e gli accertamenti investigativi finalizzati a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le circostanze della morte.

Foto Freepik

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