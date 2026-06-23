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Ore di apprensione a Valenzano, nessuna traccia di Nicola Di Mussi: è scomparso da ore

L'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 19:24
Nicola Di Mussi
  • 8 sec
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Proseguono le ricerche di Nicola Di Mussi, l’uomo scomparso nella mattinata di oggi da Valenzano. Dalle prime informazioni diffuse dai familiari sui social, dell’anziano non si hanno più notizie dalle 7 del mattino e, a distanza di ore, non sarebbe ancora stato rintracciato. L’appello è stato condiviso sui social network da amici e conoscenti nel tentativo di raccogliere segnalazioni utili al suo ritrovamento. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Nicola Di Mussi è cardiopatico e soffre di perdita di memoria, condizioni che rendono particolarmente delicata la situazione. Nel messaggio diffuso online, i parenti invitano chiunque abbia visto l’uomo o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente la figlia al numero 340 9436364. La speranza è che la massiccia condivisione dell’appello possa favorire il ritrovamento dell’anziano nel più breve tempo possibile. Chiunque lo avvisti è invitato inoltre ad allertare tempestivamente le forze dell’ordine.

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