“Liberate Centrone e Alberizia”, manifestazione a Bari per Gaza

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Un mese. Trenta giorni di silenzio, di attesa, di preoccupazione. Mercoledì 24 giugno, alle ore 18.30, Bari si ritroverà in corso Vittorio Emanuele per una grande fiaccolata statica promossa da Global Sumud Puglia insieme alla circoscrizione Puglia-Matera di Amnesty International e al gruppo di Bari per chiedere la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia e di tutti e tutte le attiviste detenute in Libia.

Il Global Sumud Convoy è la missione internazionale di solidarietà partita per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Il convoglio era partito il 15 maggio con oltre 200 partecipanti provenienti da più di 25 Paesi, 7 ambulanze, 20 case mobili e 10 camion di aiuti umanitari destinati a Gaza.

“Da un mese – si legge in una nota – i nostri compagni e le nostre compagne non sono liberi. Da un mese le loro famiglie attendono risposte e il loro ritorno in sicurezza. Un mese dopo il loro arresto, la nostra richiesta resta la stessa e diventa ancora più forte: libertà per tutti gli attivisti e le attiviste detenute. Sarà una serata di testimonianza, di memoria e di impegno civile. Una piazza illuminata dalle fiaccole per far arrivare fino a Domenico, Dina, Alicia, Laura, Jenelle, Maria, Lucas, Matias, Ana e Ashraf un messaggio chiaro: non siete soli, le vostre compagne e compagni continuano a chiedere il vostro ritorno”.

Alla manifestazione sarà presente Mariarosaria Centrone, sorella di Domenico, che porterà la voce della famiglia e il dolore di chi da un mese vive nell’angoscia dell’attesa chiedendo verità, giustizia e libertà per tutti gli attivisti detenuti, nonché Tony La Piccirella, componente dello Steering Committee della Global Sumud.

“Chiediamo al Governo italiano, alle istituzioni europee e alla Regione Puglia di moltiplicare ogni sforzo diplomatico e politico affinché questa ingiusta detenzione abbia fine e i nostri concittadini possano tornare a casa”.