Santeramo, quattordicenne dedica l’esame ai Carabinieri e viene premiato in caserma

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In un’epoca in cui i valori del senso civico, del rispetto delle istituzioni e dell’amore per la Patria assumono un’importanza sempre maggiore, merita particolare attenzione la lodevole iniziativa del giovane Nicola Bonerba, studente impegnato negli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado, che ha scelto di dedicare la propria tesina alla figura del Carabiniere con il seguente titolo: “divisa, onore, servizio, una vita per gli altri: la missione dei Carabinieri” Una scelta significativa, maturata dalla sincera ammirazione e dal profondo attaccamento che Nicola nutre nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, istituzione da sempre simbolo di legalità, sacrificio, vicinanza ai cittadini e servizio al Paese.

Il giovane ha voluto approfondire il ruolo del Carabiniere non soltanto come rappresentante dello Stato, ma anche come punto di riferimento quotidiano per la collettività, custode dei valori costituzionali e interprete di quei principi di dedizione, responsabilità e spirito di servizio che costituiscono il fondamento della convivenza civile. Per celebrare questo importante momento del percorso scolastico e umano del ragazzo, è stato accolto presso la Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle dal Comandante della Stazione, Luogotenente Michele Carrera e dai suoi collaboratori i quali, nel corso di un cordiale incontro alla presenza dei genitori, hanno avuto modo di intrattenersi con il giovane in un breve e piacevole colloquio, apprezzandone la maturità, l’entusiasmo e la genuina passione nei confronti dell’Istituzione.

Al termine dell’incontro, quale segno di riconoscenza per il forte attaccamento dimostrato verso la divisa dell’Arma e come incoraggiamento per il suo percorso di crescita personale, il Comandante ha donato a Nicola alcuni gadget ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Un gesto semplice ma dal profondo significato simbolico, volto a rafforzare quei valori di rispetto, legalità e amore per il Paese che il giovane ha saputo esprimere attraverso il proprio elaborato scolastico. L’auspicio condiviso è che questa passione possa accompagnare il giovane nel suo futuro, trasformandosi un giorno in una concreta scelta di vita e consentendogli, magari, di indossare con orgoglio la prestigiosa uniforme dell’Arma dei Carabinieri, entrando a far parte di una delle istituzioni più amate e vicine ai cittadini. La storia del giovane Nicola Bonerba rappresenta un esempio positivo per le nuove generazioni, dimostrando come il rispetto delle istituzioni, l’amore per la Patria e il desiderio di mettersi al servizio della collettività siano valori ancora vivi e capaci di ispirare il futuro del nostro Paese.