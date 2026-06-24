A Capurso arrivano Raf, Noemi e Levante: tre serate sotto le stelle per il Multiculturita Festival

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Tre serate, tre artisti, un palcoscenico che da oltre vent’anni è uno dei punti di riferimento della musica dal vivo in Puglia. Il Multiculturita Summer Festival torna a Capurso con la sua XXIV edizione, in programma dal 16 al 18 luglio nel sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo, uno dei luoghi più identitari del territorio.

Il festival, realizzato in collaborazione con il Comune di Capurso, porta quest’anno tre nomi di primo piano della musica italiana: Raf, Noemi e Levante, tre artisti capaci di raccontare, ciascuno a modo proprio, la storia e l’evoluzione della musica italiana degli ultimi decenni.

Ad aprire la rassegna, giovedì 16 luglio, sarà Raf, che ha scelto proprio Capurso come data inaugurale del suo nuovo tour “Infinito – Estate 2026”. Oltre quarant’anni di carriera e oltre venti milioni di dischi venduti per uno degli artisti più amati della musica italiana, autore di canzoni che hanno attraversato intere generazioni, da Self Control a Cosa resterà degli anni ’80, da Il battito animale a Sei la più bella del mondo.

Venerdì 17 luglio sarà la volta di Noemi, attesa a Capurso per la sua unica data pugliese. Con diciotto dischi di platino, otto partecipazioni al Festival di Sanremo e successi come Sono solo parole, Glicine e Makumba, l’artista romana porta sul palco uno spettacolo che unisce energia, eleganza interpretativa e grandi emozioni, alternando grandi hit radiofoniche a racconti profondamente personali e autentici.

A chiudere la tre giorni, sabato 18 luglio, sarà Levante, cantautrice e scrittrice tra le artiste più originali e influenti della scena italiana. Il suo tour “Dell’Amore” porta sul palco i brani della sua più recente evoluzione artistica, insieme ai grandi successi che l’hanno resa celebre e alle nuove canzoni nate dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

«In un’estate ricca di eventi, il festival conferma la propria vocazione: portare in Puglia artisti di primo piano e offrire al pubblico occasioni autentiche di emozione, condivisione e cultura con tre modi differenti di raccontare la musica su un unico grande palcoscenico sotto le stelle», commentano gli organizzatori.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. Per informazioni: tel. 080 5127645, mail info@multiculturita.it oppure sul sito www.multiculturita.it/biglietti.