San Nicola da tutto esaurito per Eros Ramazzotti: a Bari anche il duetto a sorpresa con Antonacci

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Quarantacinquemila persone allo stadio San Nicola per Eros Ramazzotti: il concerto di ieri sera ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando il grande seguito del cantante romano anche nel capoluogo pugliese. Una tappa che si inserisce in un tour già rodato dai sold out di Milano, Napoli, Roma e Messina.

Sul palco Ramazzotti ha ripercorso i grandi successi di una carriera che attraversa oltre quarant’anni di storia, alternandoli ai brani dell’ultimo album Una Storia Importante, in uno spettacolo durato più di due ore.

Il momento più atteso della serata è arrivato a sorpresa: Biagio Antonacci ha raggiunto Eros sul palco per interpretare insieme Un attimo di pace, regalando al pubblico un duetto che ha segnato il punto più alto della serata.

Foto di Federica Signorile per musicattitude.it