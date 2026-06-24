Arma nascosta tra gli ulivi a Corato: i carabinieri trovano una pistola pronta a sparare

Annunci

Era nascosta sotto una pila di pietre, avvolta in un panno di flanella, con il colpo già in canna e il cane armato. La pistola rinvenuta questa mattina all’alba dai Carabinieri in contrada San Vittore, nell’agro di Corato, era pronta a fare fuoco al minimo tocco, con altre cinque cartucce nel caricatore.

Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di pattugliamento sul territorio. I militari si sono addentrati in un’area isolata di aperta campagna, tra gli uliveti, fino a un muretto a secco che delimita due proprietà non recintate. È lì che, abilmente occultata, è stata scoperta l’arma in perfette condizioni di efficienza.

Il luogo del ritrovamento, pur essendo accessibile, si trova a notevole distanza dal centro abitato. Un punto che — spiegano gli investigatori — può essere raggiunto e utilizzato come deposito sicuro soltanto da soggetti che ne conoscono perfettamente l’esatta ubicazione.

Il sequestro potrebbe rappresentare una svolta in un recente fatto di cronaca che ha scosso la comunità. Gli inquirenti non escludono che l’arma ritrovata sia la stessa utilizzata nel violento agguato avvenuto all’inizio di questo mese. In quell’occasione la vittima era stata affiancata da uno scooter di colore nero con a bordo due persone completamente vestite di scuro e travisate da caschi integrali. Il passeggero, dopo aver estratto una pistola, aveva esploso diversi colpi a bruciapelo, attingendo la vittima a entrambi gli arti inferiori prima di dileguarsi.

La pistola sequestrata sarà ora inviata al R.I.S. per i necessari accertamenti: verificare la presenza di impronte digitali o profili DNA sul panno e sull’arma, e soprattutto comparare l’arma con i bossoli repertati sul luogo della gambizzazione. I controlli nell’agro e nelle periferie proseguiranno senza sosta.