Castellaneta, 20enne scomparso vicino alla gravina: trovato il suo cellulare nei pressi della chiesa dell’Assunta

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È scomparso dal pomeriggio di ieri e le ricerche continuano senza sosta. Giulio Razzano, 20 anni, di Castellaneta, in provincia di Taranto, si è allontanato dalla sua abitazione in via del Mercato intorno alle 14.30 e da allora non ha fatto più rientro. Secondo quanto riferito dai familiari, avrebbe dovuto recarsi in palestra, ma in casa sono rimasti il borsone preparato e il portafogli con i documenti.

Nelle ultime ore un elemento ha orientato le ricerche verso un’area precisa: il ritrovamento del telefono cellulare del giovane nella zona della chiesa dell’Assunta, nell’area sud della città, vicino alla gravina. Già nella serata di ieri i tecnici avevano individuato l’aggancio delle celle telefoniche del dispositivo, che avrebbe continuato a squillare, indirizzando le attività verso quella zona.

Sul posto sono impegnati carabinieri delle stazioni di Castellaneta e Palagianello, polizia locale, vigili del fuoco, Protezione civile, Soccorso alpino e numerosi volontari. Le squadre stanno effettuando controlli anche nei punti più difficili della gravina, con l’impiego di droni dotati di termocamere e unità cinofile. Un cane da ricerca dell’associazione Anpas, arrivato da Montescaglioso, avrebbe seguito una traccia fino alla zona della chiesa di San Michele Arcangelo, dove il percorso olfattivo si sarebbe interrotto.

Gli inquirenti stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Alcuni filmati avrebbero già consentito di ricostruire il tragitto del giovane dalla sua abitazione fino alla zona del belvedere di Caporlando, che si affaccia sulla gravina. Sono ora al vaglio anche le registrazioni delle telecamere private per ricostruire gli spostamenti successivi.

Giulio Razzano è alto circa un metro e 73 centimetri, ha capelli castani e occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini di jeans e una maglietta bianca. Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine.