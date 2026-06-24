Avrebbe tentato di investire motociclisti dopo una lite, un arresto ad Andria

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Un uomo originario della provincia di Bari è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Andria con le accuse di tentato omicidio e guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale 234, nei pressi di Castel del Monte. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, tutto sarebbe nato da una discussione per futili motivi tra l’uomo e un gruppo di motociclisti.

Al termine del diverbio, l’indagato avrebbe inseguito i centauri e, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe volontariamente diretto la propria auto ad alta velocità contro di loro, finendo per travolgere il motociclo condotto da un giovane di 24 anni. L’impatto avrebbe scaraventato il centauro fuori dalla carreggiata. Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Barletta. I medici gli hanno riscontrato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti successivi eseguiti dai carabinieri hanno inoltre evidenziato la positività dell’uomo ai cannabinoidi e all’alcol.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura di Trani, l’arrestato è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Foto repertorio