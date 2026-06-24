Ritrovato l’82enne scomparso nel Barese, sta bene

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Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che per tutta la giornata di martedì 23 giugno ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Valenzano. L’82enne di cui si erano perse le tracce nelle prime ore del mattino è stato ritrovato nella tarda serata in buone condizioni. Per ore familiari, cittadini e forze dell’ordine hanno cercato di rintracciare l’uomo, mentre sui social si sono moltiplicati gli appelli e le richieste di condivisione per favorirne il ritrovamento.

A confermare la notizia è stato il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi. “È in buone condizioni. Un sospiro di sollievo al termine di una lunga giornata di apprensione, in cui tutta la comunità si è adoperata per attivare le ricerche”, ha dichiarato. Secondo quanto riferito dai familiari, l’anziano, affetto da alcuni problemi di salute, si era allontanato nella mattinata di martedì 23 giugno. L’allarme aveva rapidamente fatto il giro dei social network e delle pagine dedicate alle comunità locali dell’area metropolitana di Bari, dove erano stati pubblicati numerosi appelli per raccogliere eventuali segnalazioni. Nel frattempo erano state allertate anche le forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche. Poi, in serata, il ritrovamento che ha posto fine a una giornata di forte apprensione.