Bari, a San Pio un nuovo punto lettura: libri e attività per le famiglie

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È stato inaugurato negli scorsi giorni al Consultorio familiare San Pio-Catino-Enziteto il nuovo Punto Lettura del progetto “Maktaba: la biblioteca che cresce con te”, iniziativa promossa dalla ASL Bari in collaborazione con l’associazione Mama Happy ETS per promuovere la lettura condivisa fin dai primi mesi di vita dei bambini. L’apertura del nuovo spazio segna l’avvio della fase operativa del progetto, nato con l’obiettivo di trasformare consultori e centri vaccinali in luoghi sempre più accoglienti e dedicati al sostegno della genitorialità, attraverso libri, attività educative e momenti di condivisione.

Alla cerimonia sono intervenuti il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio, gli assessori comunali Vito Lacoppola e Michelangelo Cavone, la presidente del Municipio V Maristella Morisco, la responsabile dei Consultori del Distretto di Bari Emanuela Soleti, la tutrice civica per i diritti dell’infanzia del Comune di Bari Silvana Calaprice e la presidente di Mama Happy ETS Valentina Colonna. Il progetto, sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura e promosso a livello nazionale da Pianoterra ETS, si basa sulle evidenze scientifiche che riconoscono nella lettura condivisa uno strumento fondamentale per favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei bambini, rafforzando al tempo stesso il legame tra genitori e figli.

Nel territorio della ASL Bari saranno realizzate tre mini biblioteche: oltre al consultorio di San Pio, saranno allestiti nuovi punti lettura anche nei centri vaccinali del CTO e di Japigia. Complessivamente saranno messi a disposizione circa 150 albi illustrati accessibili e multiculturali. Il progetto prevede inoltre laboratori di lettura ad alta voce, attività inclusive e multilingue, percorsi dedicati alle famiglie e la distribuzione di Book Bag, kit contenenti libri e materiale informativo destinati ai nuclei familiari che aderiranno all’iniziativa.

Durante l’inaugurazione i bambini del nido “Le Ali di Michela” e della scuola dell’infanzia San Pio hanno partecipato a una lettura animata, a uno spettacolo di bolle e alla presentazione delle Book Bag, dando il via alle attività previste dal nuovo Punto Lettura. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo dei servizi territoriali come luoghi di promozione della salute e del benessere, accompagnando bambini e genitori nel delicato percorso dei primi mille giorni di vita.