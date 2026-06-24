Bari rafforza i rapporti con il Vietnam, sul tavolo collaborazioni e un possibile gemellaggio

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Bari rafforza i rapporti con il Vietnam e apre a nuove opportunità di cooperazione internazionale. Ieri, a Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese ha incontrato l’ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Nguyen Phuong Anh, per avviare un confronto sulle possibili sinergie tra il capoluogo pugliese e il Paese asiatico. L’incontro si inserisce nel percorso di consolidamento delle relazioni tra Italia e Vietnam, sempre più strette sul piano istituzionale, economico e culturale, e segue gli appuntamenti che la delegazione vietnamita ha avuto nei giorni scorsi con la Regione Puglia e con le università pugliesi.

Al tavolo erano presenti anche la presidente della Fondazione Italia-Vietnam, Maily Anna Maria Nguyen, e Vincenzo Sassanelli, componente del Comitato Cooperazione e Sviluppo della Fondazione per la Puglia. Nel corso del confronto sono state individuate diverse aree di interesse comune, con particolare attenzione ai settori delle energie rinnovabili, dell’innovazione tecnologica, dei big data e della trasformazione dei prodotti ittici. “Abbiamo riscontrato numerosi punti di contatto tra la Puglia e il Vietnam, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la vocazione all’innovazione e alla sostenibilità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Bari vuole continuare a rafforzare la propria dimensione internazionale costruendo relazioni stabili con realtà dinamiche e in forte crescita. L’incontro rappresenta un primo passo concreto verso nuove opportunità di collaborazione e verso un dialogo che auspichiamo possa tradursi presto in progetti condivisi, scambi istituzionali e, perché no, in un futuro gemellaggio”.