Irruzione in casa nella notte, ladri picchiano e derubano coppia di anziani: paura a Bitonto

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Sono stati tenuti bloccati in bagno per oltre un’ora, strattonati e picchiati mentre i ladri mettevano a soqquadro l’appartamento alla ricerca di denaro. E’ accaduto nella notte a Bitonto, nel Barese, in una palazzina di via Repubblica Italiana, in pieno centro. Vittime della rapina due anziani, marito e moglie, di 76 e 74 anni, residenti al primo piano dell’edificio.

Secondo una prima ricostruzione, quattro persone sono arrivate intorno alle 2.55 a bordo di un’Audi A3 Sedan bianca con targa estera. I rapinatori sarebbero entrati nell’abitazione dal balcone e avrebbero poi lasciato l’edificio dal portone principale, fuggendo intorno alle 4. Durante la rapina, i due coniugi sarebbero stati spinti e costretti a restare nel bagno, mentre i malviventi rovistavano in cassetti, mobili e scatoloni, distruggendo la casa. Cercavano denaro che ritenevano riconducibile al genero della coppia, un imprenditore 33enne della città, ma anche davanti al diniego degli anziani avrebbero continuato a cercare. La donna ha riportato una contusione alla mandibola e la frattura dell’anulare, provocata dallo strappo della fede matrimoniale dal dito. Il marito ha riportato lesioni a un braccio e lividi in varie parti del corpo. Entrambi sono stati trasportati e ricoverati al Policlinico di Bari. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Bitonto per ricostruire la dinamica della rapina e identificare i quattro componenti del gruppo, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Ne dà notizia l’Agi.