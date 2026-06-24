Incendi, aumentano le richieste di soccorso nel Barese: doppio intervento dei vigili del fuoco

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Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco a Casamassima, dove nella serata di ieri sono stati impegnati in un doppio intervento a causa di due incendi sviluppatisi a poca distanza l’uno dall’altro. Gli episodi confermano l’aumento delle richieste di soccorso legate alle prime ondate di caldo, che stanno provocando numerosi incendi di vegetazione in tutta la provincia di Bari.

Il primo intervento è scattato intorno alle 18 in via Marconi, dove un incendio di erba secca e sterpaglie si è sviluppato in prossimità del muro di cinta della linea ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autobotte. Le fiamme hanno interessato circa 200 metri del muro di recinzione, provocando alcuni cedimenti strutturali, e hanno coinvolto anche cavi elettrici al servizio della linea ferroviaria. Per consentire le operazioni in sicurezza è stata disposta l’interruzione della circolazione dei treni fino al ripristino delle condizioni di esercizio.

Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un secondo incendio nelle immediate vicinanze. In un appartamento aveva preso fuoco il motore di un impianto di condizionamento installato sul balcone. La tempestività dell’intervento, favorita dalla presenza delle squadre già impegnate in zona, ha consentito di domare rapidamente le fiamme, evitando che raggiungessero i pannelli solari installati a poca distanza e limitando i danni. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 20. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari sottolinea come l’innalzamento delle temperature stia determinando un significativo incremento degli incendi di vegetazione e delle richieste di soccorso tecnico urgente su tutto il territorio provinciale.