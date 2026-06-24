MERCOLEDì, 24 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,295 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,295 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Gli attivisti pugliesi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia della Global Sumud Flotilla sono atterrati a Fiumicino

Ma l'organizzazione attacca il governo: «Nessuna condanna formale per le violazioni subite»

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Giugno 2026 - 17:48
Domenico Centrone
  • 2 min
Annunci

fal


Sono atterrati questa mattina a Fiumicino, con un volo proveniente da Tunisi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza. Erano stati arrestati con l’accusa di ingresso illegale in Libia e hanno trascorso un mese in detenzione a Bengasi.
Il rimpatrio è avvenuto con un volo Ita Airways arrivato poco dopo le 12.30. Con loro è rientrato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. La liberazione è stata possibile grazie a un lavoro diplomatico condotto in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi.
Ad annunciare l’arrivo è stata la stessa Global Sumud Italia, che in una nota ha espresso al tempo stesso sollievo e critiche nei confronti del governo. «Da tutta Italia saremo presenti ad accogliere Dina e Domenico, e a manifestare loro la nostra vicinanza; resta l’amarezza per un governo che celebra il proprio operato senza delle azioni chiare sulle violazioni commesse contro i propri cittadini durante le due missioni Gsf, dalle forze israeliane a quelle libiche».
Le critiche sono rivolte in particolare al ministro degli Esteri: «oltre al silenzio assordante dei trenta giorni appena trascorsi, nelle dichiarazioni del Ministro non si trova alcuna traccia di una condanna formale per le violazioni del diritto internazionale subite dagli attivisti durante la prigionia, né un riconoscimento per il ruolo cruciale giocato dalla mobilitazione internazionale della società civile».
Nel frattempo continua la campagna in collaborazione con Amnesty “Free Them All”: anche oggi, mercoledì 24 giugno, sono previsti presidi e incontri in numerose città italiane, tra cui Milano, Bologna, Parma, Bari e Napoli.
Sul piano delle richieste politiche, la posizione dell’organizzazione è netta: «Esigiamo che le nostre istituzioni si muovano con interventi diplomatici ad alto livello, formali condanne contro le violazioni del diritto, attivazione di sanzioni mirate contro i responsabili e la sospensione di ogni forma di cooperazione. La liberazione di Dina e Domenico è un primo passo, ma la comunità internazionale non può chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti umani e sulla criminalizzazione del crescente movimento internazionale verso la Palestina, oggetto di impedimento e rischio su tutti i fronti».

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica

A Capurso arrivano Raf, Noemi e...

Tre serate, tre artisti, un palcoscenico che da oltre vent'anni è...
- 24 Giugno 2026
Dalla città

Blatte a Bari, scatta la stretta:...

Con l'arrivo del caldo le blatte tornano a farsi vedere nelle...
- 24 Giugno 2026
Cultura

Puglia, torna Lectorinfabula con la sua...

Torna a settembre Lectorinfabula, il festival di cultura europeo organizzato dalla...
- 24 Giugno 2026
Cronaca

Arma nascosta tra gli ulivi a...

Era nascosta sotto una pila di pietre, avvolta in un panno...
- 24 Giugno 2026