Bari, a Japigia polemiche per i cantieri: “Troppa polvere, aria irrespirabile a tutte le ore”

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Polemiche a Japigia dove cresce il malcontento da parte dei residenti per i cantieri stradali che stanno interessando diverse arterie del quartiere. Sui social, nelle ultime ore, numerosi cittadini hanno denunciato disagi legati ai lavori in corso, in particolare in via Peucetia, dove nella notte sarebbero stati eseguiti interventi di fresatura dell’asfalto. Tra le principali criticità segnalate c’è la presenza di una fitta nube di polvere che, secondo i residenti, avrebbe raggiunto anche i balconi delle abitazioni. “La polvere di asfalto viene sparata in alto e vicino ai palazzi. Dove sono i sistemi di abbattimento? Ho dovuto percorrere un tratto di strada a piedi e l’aria era irrespirabile”, scrive un cittadino, spiegando che la polvere si sarebbe propagata fino a via Aristosseno.

C’è anche chi racconta di aver dovuto chiudere porte e finestre durante la notte. “Non si respirava”, riferisce una residente, mentre un altro cittadino parla di un cantiere “operativo a mezzanotte” che gli avrebbe trasmesso “un senso di inquietudine”, aggiungendo di non aver trovato percorsi alternativi per raggiungere la propria auto. Le lamentele non riguardano soltanto la polvere. Diversi residenti denunciano infatti le difficoltà legate alla contemporanea presenza di più cantieri nel quartiere. “Via Magna Grecia è interessata dai lavori da febbraio, via Caldarola da anni, ora anche via Peucetia e viale Japigia. Il rione è praticamente bloccato”, osserva una cittadina, lamentando come i lavori procedano lentamente e con continui interventi che si susseguono tra il giorno e la notte. Non manca però chi invita ad avere pazienza. “I lavori vengono fatti di notte per limitare i disagi durante il giorno. Ogni problema va segnalato ai responsabili, ma speriamo che almeno vengano eseguiti a regola d’arte”, commenta un altro utente.

Foto repertorio