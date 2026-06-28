Bari e il dramma del verde incolto: “A Japigia alberi lasciati morire”

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Ancora denunce per il verde incolto a Bari, l’ultima arriva da viale De Laurentis. A segnalare quanto accade sono i residenti che evidenziano la presenza di alberi lasciati morire. “Per i nostri amministratori – denuncia un residente – di green ci sono solo le ciclabili, non gli alberi. Un’intera fila di alberi senza acqua e lasciati morire, senza contare anche il marciapiede con erbacce varie. Vergogna”, conclude. Secondo alcuni si potrebbe trattare di una malattia, questo però aggiunge un altro “non cancella l’incuria e il fatto che alcuni sembra che non siano mai stati innaffiati”, conclude.