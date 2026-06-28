DOMENICA, 28 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,380 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,380 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari e il dramma del verde incolto: “A Japigia alberi lasciati morire”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 14:54
731787701_10225303850383637_5388151466838313229_n
  • 48 sec
Annunci

fal


Ancora denunce per il verde incolto a Bari, l’ultima arriva da viale De Laurentis. A segnalare quanto accade sono i residenti che evidenziano la presenza di alberi lasciati morire. “Per i nostri amministratori – denuncia un residente – di green ci sono solo le ciclabili, non gli alberi. Un’intera fila di alberi senza acqua e lasciati morire, senza contare anche il marciapiede con erbacce varie. Vergogna”, conclude. Secondo alcuni si potrebbe trattare di una malattia, questo però aggiunge un altro “non cancella l’incuria e il fatto che alcuni sembra che non siano mai stati innaffiati”, conclude.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari e il dramma del verde...

Ancora denunce per il verde incolto a Bari, l'ultima arriva da...
- 28 Giugno 2026
Dalla città

Bari, da settembre al via i...

 A settembre si apre il cantiere per la Camionale, la mega...
- 28 Giugno 2026
Primo Piano

I sette fatti più importanti a...

Dal degrado in piazza Umberto, sino alle vittime della strada con...
- 28 Giugno 2026
Nazionale

Padri separati, il dramma delle vacanze...

Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate, migliaia di padri separati si trovano...
- 27 Giugno 2026