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Bari, armi e droga nascosti in un locale: maxi sequestro nel centro commerciale di Japigia

Trovati oltre 70 chili di stupefacenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 18:00
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Un ingente quantitativo di droga e un vero e proprio arsenale sono stati sequestrati dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari all’interno del centro commerciale Ipercoop “Mongolfiera”, nel quartiere Japigia. Il materiale era nascosto all’interno di un locale tecnico adibito a centrale frigorifera, dove i militari, nel corso di un servizio mirato alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto alcuni grossi borsoni contenenti circa 60 chilogrammi di marijuana, 9 chilogrammi di hashish e circa 3 chilogrammi di cocaina.

Durante la perquisizione sono state inoltre trovate cinque pistole perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione, oltre a più di mille cartucce. Sulle armi e sul munizionamento sono in corso accertamenti investigativi per risalire alla provenienza e all’eventuale utilizzo. Le indagini proseguono per individuare i responsabili del deposito di armi e droga e chiarire a chi fosse destinato il materiale sequestrato. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, eventuali persone coinvolte dovranno essere considerate innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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