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Incendio a Modugno, in fiamme un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio

Evitato il peggio grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 14:26
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  • 22 sec
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Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi sulla struttura portante in legno di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a Modugno. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si propagasse all’intera copertura e alle abitazioni vicine. L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti una squadra operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e un’autoscala inviata in supporto.

Grazie alla rapidità dell’intervento, la prima squadra giunta sul posto ha deciso di raggiungere immediatamente il terrazzo utilizzando la scala italiana, senza attendere l’arrivo dell’autoscala. Una scelta che ha consentito ai pompieri di aggredire le fiamme in pochi minuti e circoscrivere rapidamente l’incendio. L’azione dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo interessasse l’intera struttura lignea del tetto e gli edifici circostanti, scongiurando conseguenze ben più gravi. Al momento sono in fase di conclusione le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

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