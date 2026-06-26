Bari candida la sede del Municipio 1 a Centro di Giustizia Territoriale, progetto da oltre 849 mila euro

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Il Comune di Bari candida una parte della sede del Municipio 1, in via Trevisani 206, a nuovo Centro di Giustizia Territoriale. La Giunta comunale ha approvato la partecipazione all’avviso regionale “Una Giustizia più inclusiva”, nell’ambito del progetto SPES finanziato dal Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. La proposta individua il secondo piano dell’edificio, attualmente inutilizzato, come sede dell’hub dedicato ai servizi per le persone sottoposte a misure penali esterne. L’obiettivo è realizzare uno spazio destinato all’accompagnamento verso il reinserimento sociale e lavorativo, in collaborazione con istituzioni, servizi territoriali e Terzo settore.

Il progetto, che sarà finanziato con fondi FESR in caso di ammissione, prevede un investimento complessivo di 849.284 euro. “Ogni persona che riesce a ricostruire la propria vita è una vittoria non solo per sé, ma per l’intera comunità”, ha dichiarato l’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale Michelangelo Cavone. “Offrire percorsi di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa significa restituire dignità e ridurre concretamente il rischio di recidiva”. Il futuro Centro di Giustizia Territoriale sarà dotato di un’area accoglienza, uno sportello multiservizi, sale polifunzionali, uffici amministrativi, spazi per colloqui individuali e un’area esterna destinata ad attività formative e ricreative. Complessivamente saranno riqualificati circa 363 metri quadrati di superficie interna e altri 149 metri quadrati esterni.

Tra gli interventi previsti figurano l’adeguamento degli ambienti, la realizzazione di nuovi servizi igienici, il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, oltre all’installazione di sistemi di videosorveglianza e antiaggressione. L’area esterna sarà invece riqualificata con una nuova pavimentazione per ospitare attività all’aperto. Per l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, l’intervento consentirà di recuperare spazi oggi inutilizzati: “La valorizzazione del patrimonio comunale passa anche dalla capacità di restituire nuove funzioni pubbliche agli immobili esistenti”.

Anche la presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti, ha espresso soddisfazione per la candidatura, definendo il futuro centro “un presidio di prossimità capace di promuovere inclusione, ascolto e orientamento”. Secondo il cronoprogramma, in caso di finanziamento la progettazione esecutiva sarà completata tra settembre e dicembre 2026, mentre i lavori si svolgeranno nei primi mesi del 2027. L’obiettivo è inaugurare il Centro di Giustizia Territoriale entro giugno dello stesso anno.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di rigenerazione urbana e sociale del quartiere Libertà, già interessato da altri interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei servizi e favorire percorsi di inclusione sociale attraverso il recupero degli spazi pubblici.