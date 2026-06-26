Centri estivi con contributi comunali, al via le attività a Bari: “Inclusione valore irrinunciabile”

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Prenderanno il via lunedì 29 giugno i centri estivi promossi dal Comune di Bari con il contributo comunale. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione consecutiva, punta a sostenere le famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare, offrendo ai bambini e ai ragazzi occasioni di socializzazione, apprendimento e svago durante la pausa estiva.

Per il 2026 sono stati inseriti nel Catalogo comunale 62 gestori tra associazioni, cooperative, parrocchie, circoli sportivi e comitati. Nelle scorse ore i soggetti ammessi hanno ricevuto la comunicazione ufficiale con le modalità operative per l’iscrizione delle famiglie e la rendicontazione dei contributi. In vista dell’avvio delle attività, l’assessore comunale alla Conoscenza, Vito Lacoppola, ha inviato una lettera ai gestori richiamando l’attenzione sull’accoglienza dei minori con disabilità.

“L’inclusione dei minori con disabilità rappresenta un valore irrinunciabile per questa amministrazione – ha dichiarato Lacoppola –. Rivolgiamo un appello ai gestori affinché diano concreta attuazione agli impegni assunti, favorendo la partecipazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità alle attività estive e ai momenti di socializzazione”. L’assessore ha inoltre annunciato un ulteriore stanziamento destinato ai bambini con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Il Comune finanzierà infatti la partecipazione di altri dieci minori che necessitano di un educatore dedicato con rapporto uno a uno, riconoscendo ai centri una tariffa di 300 euro a settimana per ciascun bambino, fino a un massimo di quattro settimane.

La misura complessiva è finanziata con circa 360 mila euro provenienti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ulteriori 160 mila euro di fondi POC. Secondo quanto spiegato dall’assessore, l’avvio delle attività è stato legato alle tempistiche del finanziamento ministeriale, arrivato la scorsa settimana. Possono accedere al contributo i minori tra i 3 e i 17 anni residenti nel Comune di Bari appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 25 mila euro. Il limite reddituale non si applica ai minori con disabilità. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 28 agosto. Le famiglie potranno iscrivere i propri figli direttamente presso i centri estivi inseriti nel Catalogo comunale fino a esaurimento dei posti disponibili.

Foto repertorio v