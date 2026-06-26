Bari, riapre al transito pedonale un tratto di via Argiro: previste modifiche alla viabilità

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Prosegue il progetto di riqualificazione di via Argiro. Da oggi è completamente riaperto al transito pedonale l’isolato compreso tra piazza Umberto e via Dante, al termine degli interventi che hanno interessato la nuova pavimentazione e la sistemazione degli spazi urbani.

L’area è stata riqualificata con il riposizionamento delle storiche basole, la realizzazione delle fasce laterali in pietra calcarea e la piantumazione di due filari di arbusti. L’intervento rientra nel più ampio progetto che punta a trasformare i circa 14mila metri quadrati di via Argiro in una “rambla” urbana, più verde, accessibile e dedicata alla mobilità pedonale, con la messa a dimora di 100 nuovi alberi. Intanto proseguono anche i lavori agli incroci. Dopo la riapertura dell’intersezione con via Abate Gimma e il cantiere attualmente in corso all’altezza di via Calefati, da lunedì 29 giugno gli operai interverranno anche sull’incrocio con via Dante.

Per consentire l’esecuzione dei lavori scatteranno modifiche temporanee alla circolazione: sarà istituito il divieto di transito e di sosta su via Dante, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro. Restano esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, i veicoli al servizio delle persone con disabilità, quelli dell’impresa impegnata nei lavori e i mezzi diretti agli accessi carrabili privati.

“Abbiamo riaperto completamente il primo isolato di via Argiro, a ridosso di piazza Umberto, e a breve tornerà fruibile anche il successivo, dove sono in fase di completamento le lavorazioni di finitura”, ha dichiarato l’assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi. “Il cantiere si concentrerà ora sull’ultimo tratto da riqualificare e sugli incroci, entrando nella fase conclusiva dell’intervento”. L’amministrazione comunale ricorda che sul portale “Bari in Progress” è disponibile una sezione dedicata all’avanzamento dei lavori, mentre resta attivo il call center comunale dei cantieri per informazioni ai cittadini.