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Bari, la rabbia per piazza del Redentore: “Abbandonata da sei mesi, ora è un dormitorio”

La denuncia del Comitato sul degrado nel quartiere Libertà: l'area giochi transennata è diventata un bivacco

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 08:58
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  • 42 sec
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Sicurezza e decoro urbano ridotti ai minimi termini nel cuore del quartiere Libertà. A piazza del Redentore la situazione di abbandono ha superato il livello di guardia, scatenando la rabbia dei residenti che da mesi chiedono invano un intervento risolutivo alle istituzioni locali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è emersa nella mattinata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, con una segnalazione fotografica che ben rappresenta una realtà di profondo disagio sociale e incuria.

La zona dedicata alle giostrine per i bambini risulta completamente sbarrata e recintata dal lontano dicembre del 2025. Da oltre sei mesi quell’area giochi, che sarebbe dovuta rimanere a disposizione delle famiglie del quartiere, versa in uno stato di totale abbandono. Oggi, la stessa recinzione che vieta l’accesso ai più piccoli è diventata lo scenario dell’ennesimo bivacco urbano: all’interno delle strutture ludiche sono state avvistate e segnalate diverse persone che utilizzano lo spazio per dormire all’aperto, trasformando le giostre in un dormitorio di fortuna. La denuncia è partita direttamente da un cittadino all’interno del gruppo social ufficiale del “Comitato quartiere Libertà”. Gli abitanti chiedono a gran voce un ripristino immediato della legalità e delle condizioni igienico-sanitarie della piazza, un tempo punto di riferimento per la socialità del quartiere.

 

foto del “Comitato quartiere Libertà”

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