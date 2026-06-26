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Barletta, ritrovato il corpo della donna scomparsa in mare

Si erano perse le tracce da diverse ore

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 13:43
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Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita della donna le ricerche scattate nelle acque antistanti il lido Helios di Barletta, dove della donna si erano perse le tracce da diverse ore. Il cadavere è stato individuato a circa due miglia dalla costa di Trani, al termine di un’imponente operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto competente, con il supporto di un funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta.

Alle ricerche hanno partecipato diverse specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: il nucleo sommozzatori di Bari, il nucleo di soccorso acquatico con moto d’acqua e il Reparto Volo della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia. Le operazioni si sono svolte in maniera congiunta via mare e dall’alto e sono proseguite senza interruzioni fino all’individuazione del corpo. Le cause del decesso sono ora al vaglio delle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

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