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Lavori per Brt a Bari: soppressa la fermata bus di corso Vittorio Emanuele

A partire dal 29 giugno: le alternative per i passeggeri Amtab

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Giugno 2026 - 13:01
Bus amtab
  • 46 sec
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A seguito di Ordinanza n°2026/03068 – 2026/185/01294 pervenuta dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari in data 24.06.2026, al fine di consentire I’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione del progetto BRT, a partire dal 29 giugno 2026 e fino a nuove disposizioni, sarà temporaneamente soppressa la fermata ubicata su corso Vittorio Emanuele II in direzione piazza Massari, meglio identificata come: “V. Emanuele (giardino)”.

fermate utili:
– “Crollalanza/Eroi – Palazzo Economia” (linea 42 e nav. B e AB)
– “Ferrarese – Palazzo Economia” ( navetta A)
– “Camera di Commercio – Palazzo Economia” (per la linea 2/)

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