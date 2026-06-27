Turismo, dalla storia al paesaggio da cartolina: ecco Bovino

Annunci

Tra le dolci montagne dei Monti Dauni, nel cuore della provincia di Foggia, sorge Bovino, uno dei borghi medievali più affascinanti della Puglia. Inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, questo piccolo centro conserva un patrimonio storico, artistico e naturalistico capace di conquistare chiunque ami il turismo lento e autentico. Passeggiare tra i suoi vicoli significa fare un salto indietro nel tempo, tra antichi palazzi in pietra, chiese secolari e scorci panoramici che regalano una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.

Il borgo degli 800 portali

Bovino è conosciuto anche come il “Borgo degli 800 portali di pietra”, un soprannome che racconta una delle sue peculiarità più affascinanti. Le abitazioni del centro storico conservano infatti centinaia di portali scolpiti nella pietra locale, testimonianza dell’abilità degli antichi maestri scalpellini che hanno tramandato quest’arte di generazione in generazione. Camminando tra le strette viuzze si respira ancora l’atmosfera della vita di paese: il profumo del pane appena sfornato, le piazzette silenziose, gli archi in pietra e le case addossate le une alle altre rendono il centro storico uno dei più suggestivi della Daunia.

Il Duomo di Santa Maria Assunta

Tra gli edifici simbolo del borgo spicca il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, risultato di numerosi interventi architettonici che nel corso dei secoli hanno fuso armoniosamente elementi romanici, gotici e barocchi. All’interno meritano particolare attenzione il magnifico coro ligneo e le numerose decorazioni ricche di simbolismi. Tra figure antropomorfe, serpenti nascosti e richiami al mondo pagano, il Duomo custodisce un patrimonio artistico che racconta il lungo intreccio tra fede, storia e tradizioni popolari.

Il Castello Ducale dei Guevara

Nella parte più alta del paese domina il profilo del Castello Ducale dei Guevara, uno dei monumenti più importanti di Bovino. Le sue origini risalgono all’epoca normanna e, nel corso dei secoli, la fortezza è stata ampliata fino a diventare la prestigiosa residenza dei duchi di Guevara. Oggi il castello ospita il Museo Diocesano e una struttura ricettiva, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare sale storiche e uno splendido panorama che abbraccia il centro abitato e la vallata circostante.

Il Santuario di Santa Maria di Valleverde

Immerso nel verde del bosco della Mengaga, poco distante dal centro storico, si trova il Santuario di Santa Maria di Valleverde, uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Secondo la tradizione, nel 1266 la Madonna apparve in sogno a un boscaiolo di nome Niccolò chiedendogli di costruire una chiesa “a difesa della Puglia e a protezione del popolo di Bovino”. Da quel momento il santuario è diventato uno dei principali luoghi di culto della zona, immerso in un contesto naturale che invita al raccoglimento e alla tranquillità.

Tra natura e antichi sentieri

Bovino rappresenta anche un’ottima destinazione per chi ama il turismo naturalistico. I sentieri che attraversano i Monti Dauni permettono di esplorare boschi, vallate e paesaggi ancora incontaminati. Tra gli itinerari più interessanti c’è la Strada dei Monaci, un antico percorso che conduce fino al mulino ad acqua ottocentesco del borgo. Restaurato con grande attenzione, il mulino è ancora oggi funzionante e continua a macinare il grano duro coltivato nei terreni circostanti, mantenendo viva una tradizione secolare.

I sapori della tradizione

La cucina bovinese rispecchia pienamente la tradizione gastronomica dei Monti Dauni. Pane, pasta fatta in casa, formaggi, salumi, olio extravergine d’oliva e carni locali rappresentano i protagonisti della tavola. Passeggiando nel centro storico è facile imbattersi in forni e trattorie dove assaporare le specialità del territorio, preparate secondo ricette tramandate da generazioni.

Cosa vedere nei dintorni

Bovino è anche un perfetto punto di partenza per esplorare altri borghi dei Monti Dauni. Tra le mete più interessanti c’è Accadia, famosa per il caratteristico Rione Fossi con le abitazioni scavate nella roccia. Da visitare anche Deliceto, dominato dall’imponente castello normanno e celebre per il Santuario della Madonna della Consolazione, luogo legato alla figura di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che proprio qui compose il celebre canto natalizio Tu scendi dalle stelle. Merita una visita anche Castelluccio dei Sauri, borgo dalle antichissime origini che conserva importanti testimonianze archeologiche, tra cui il leggendario Pozzo di Annibale e numerosi reperti rinvenuti nel territorio. Tra storia, arte, natura e tradizioni, Bovino rappresenta una delle gemme più autentiche della Puglia, un luogo dove il tempo sembra rallentare e ogni vicolo racconta una storia lunga secoli.