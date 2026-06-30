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Bari, in via Amendola i nuovi living labs di Ntt Data: 200 persone già operative

Questa mattina l'inaugurazione per un investimento da 19 milioni

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Giugno 2026 - 19:06
Living Lab_Territory Digital Twin
  • 2 min
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Un investimento complessivo da 19 milioni di euro, 200 persone già operative e cinque laboratori dedicati a Digital Twin, 5G, intelligenza artificiale, Quantum computing ed Etica e inclusione”. Sono i numeri del progetto Nxt Digital Platform, sviluppato da NTT Data nell’ambito del Contratto di Programma sottoscritto con la Regione Puglia e realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari. I nuovi Living Labs sono stati inaugurati nella sede dell’azienda in via Amendola, alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del ceo di NTT Data Italia Ludovico Diaz, del rettore del Politecnico di Bari Umberto Fratino e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio.

I cinque laboratori saranno dedicati allo sviluppo e alla sperimentazione di tecnologie come Digital Twin, reti 5G, Intelligenza Artificiale, Quantum Computing ed Ethics & Inclusion, con l’obiettivo di creare uno spazio di co-innovazione aperto a imprese, pubbliche amministrazioni, università, startup e partner tecnologici. Tra i primi progetti avviati figurano soluzioni di Digital Twin per la pianificazione urbana e la mobilità, sperimentazioni basate su 5G ed Edge Computing per servizi a bassa latenza e applicazioni di Intelligenza Artificiale destinate al monitoraggio del territorio e alla manutenzione predittiva. Uno dei laboratori sarà inoltre dedicato ai temi dell’etica e dell’inclusione, con l’obiettivo di integrare sostenibilità e responsabilità nello sviluppo delle nuove tecnologie.

“«Crediamo profondamente nel potenziale della Puglia e del Mezzogiorno come motori di innovazione e sviluppo per il Paese – ha dichiarato Ludovico Diaz, ceo di NTT Data Italia –. L’innovazione genera valore quando mette in connessione competenze, persone e tecnologie”. Per il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, il progetto rappresenta “un approccio aperto, sostenibile e orientato all’innovazione”, capace di creare nuove opportunità per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini e favorire lo sviluppo di servizi digitali innovativi.

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