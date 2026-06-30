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Violenza giovanile, anche Bari preme per un fondo nazionale. Leccese: “Prevenire è meglio di reprimere”

Il capoluogo pugliese si unisce alla proposta rilanciata nel corso del Forum sulla Sicurezza urbana tenutosi a Milano

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Giugno 2026 - 14:36
Leccese
  • 45 sec
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Anche Bari si unisce alla richiesta di un Fondo nazionale per la prevenzione della violenza giovanile. La proposta è stata rilanciata nel corso del Forum sulla Sicurezza urbana, ospitato a Palazzo Marino, a Milano, dove i sindaci di alcune delle principali città italiane hanno chiesto al Governo maggiori risorse per affrontare il crescente disagio tra i più giovani. A rappresentare il capoluogo pugliese è stato il sindaco Vito Leccese, che ha sottolineato la necessità di investire sulla prevenzione, ritenuta la strada più efficace per contrastare il fenomeno.

“Il fenomeno del disagio giovanile deve essere affrontato. La prevenzione è meglio che reprimere, ma servono gli strumenti per poterlo fare e quindi ben venga la creazione di un fondo nazionale”, ha dichiarato il primo cittadino di Bari. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco di Bologna e presidente del Forum, Matteo Lepore, secondo cui “la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini” e la questione giovanile richiede ormai una risposta strutturale a livello nazionale. Alla proposta hanno aderito anche i sindaci di Milano, Roma e Perugia. L’obiettivo è quello di istituire un fondo dedicato al finanziamento di progetti educativi, sociali e di prevenzione, destinati a sostenere i Comuni nel contrasto al disagio e alla violenza tra i giovani, privilegiando interventi sul territorio rispetto a un approccio esclusivamente repressivo.

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