Da stasera un albero casetta a tema natalizio svetta in via Sparano, la strada commerciale nel cuore di Bari. La struttura, dedicata a famiglie e bambini, è stata donata da alcuni privati e resterà fino al 6 gennaio. Intanto continuano gli appuntamenti nel villaggio di Babbo Natale, poco distante in piazza Umberto, dove i più piccoli possono incontrare Babbo Natale e ballare con gli elfi: ogni giorno laboratori e giochi con allestita una biblioteca animata per leggere storie incantevoli, ricche di atmosfere natalizie. Nel Villaggio, Babbo Natale riceve dino al 24 dicembre le lettere di Natale.

Nella piazza ci sono un teatrino, uno spazio cinema e un’area attrezzata per la musica dal vivo, con strumenti musicali di grandi dimensioni a fare da scenografia ad una serie di performance musicali.

